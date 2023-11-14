Mısır nişastası nerelerde kullanılır

Mısır nişastası gerçekten de mısırdan yapılır ve mısırın besin değeri dikkate değer olsa da, mısır nişastası aslında pek çok besin maddesini içermez. Pişirme sırasında sıklıkla bir koyulaştırıcı olarak veya bir temizlik maddesi olarak kullanılan işlenmiş bir nişastadır. Aslında lekeleri çıkartmak, mutfak aletlerini temizlemek ya da cilt tahrişlerini gidermek ve kokmuş ayaklardan kurtulmak için mısır nişastası tercih edilebilir, ancak yemek söz konusu olduğunda, mısır nişastası yerine daha doğal alternatifler var.

Mısır nişastası glütensizdir.Çorbalar, soslar, yoğurtlar, mayalı börekleri, tartları ve diğer tatlıları koyulaştırmak için kullanılır; böylece çok sulu veya akıcı olmazlar. Mısır nişastası uzun zincir nişasta moleküllerinden oluşur. Suda ısıtıldığında bir geçiş sürecine girer ve içindeki moleküller parçalanır. Daha sonra çözülüp şişerler, buna da jelatinleştirme denir ve bu da koyulaştırma sağlar.

Mısır nişastası Un ile karşılaştırıldığında, yoğunlaştırıcı bir ajan olarak çalışmak için mısır nişastasının yarısı hacme ihtiyaç duyulmaktadır. Artı, mısır nişastası glutensizdir, bu yüzden en sevdiğiniz glutensiz pişmiş ürünlere dolgunluk ve nem eklemek için kullanılabilir.

Mısır nişastası etkili bir şekilde nemi emer, bu yüzden kıvamlılık önleyici bir ajan olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde, kurutulmuş gıdalara az miktarda eklendiği anlamına gelir; böylece kuru kalırlar ya da topaklanma yapmazlar. Bu nedenle mısır nişastası bazen kuru, paketlenmiş gıdalara katılır.

Kokusuz olması nedeniyle mısır nişastası, ter ve nemden kaynaklanan parlamayı azaltmak için ruj ve bronzlaştırıcı gibi kozmetik ürünlerine de eklenebilir.

HANGİ SORUNLARA ENGEL OLUR?

Ayaklarınız veya kasıklarınız sıcak ve nemli bölge olduğundan, bu mantarlar yaşamak ve büyümek için mükemmel bir ortama sahiptir. Mısır nişastası nemi emer ve kuru tutar.

LEKE ÇIKARIR MI?



Mısır nişastası ve su ile hazırlayacağınız karışımı sorunlu alana sıvayın hatta sürtün. Bir süre lekenin üzerine kalmasına izin verin ve sonra yıkayın.

CİLTE YARARI VAR MI?



Mısır nişastası ile bir macun hazırlamak ve cildin tahrişlerine uygulamak yatıştırıcı olabilir ve tahrişi rahatlatabilir. Kaşıntı ve ağrıları azaltmak için mide nişastası, böcek ısırıkları, bebek pişikleri, güneş yanığı ve cilt enfeksiyonlarında kullanabilirsiniz. Güneş yanığını hafifletmeye yardımcı olması için, bir bardak mısır nişastasını banyo suyuna ilave edin ve 20 ila 30 dakika kadar ıslatın. Gazlı bezleri mısır nişastalı karışımın içine daldırıp 30 dakika boyunca güneş yanığına uygulayabilirsiniz.



