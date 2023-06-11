Mısır ve İsrail arasında kritik "sınır saldırısı" görüşmesi

İsrailli askeri yetkililer, 3 İsrail askeri ile bir Mısır polisinin öldürüldüğü sınır saldırısını görüşmek üzere Kahire'deki toplantıya katıldı.

Mısır ve İsrail arasında kritik "sınır saldırısı" görüşmesi

İsrailli askeri yetkililer, 3 Haziran'da Mısır-İsrail sınırında 3 İsrail askeri ile bir Mısır polisinin öldürüldüğü saldırıyı görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Bölge Komutanı, Uluslararası İlişkiler Tugay Başkanı ve İstihbarat Teşkilatı Operasyonel Tugay Başkanından oluşan, general rütbesindeki üst düzey üç ordu yetkilisinin, Kahire’de Mısır yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

SORUŞTURMA OLAY GÜNÜ BAŞLADI

Görüşmede, 3 Haziran'da Mısırlı "saldırgan polisin sızma olayıyla ilgili" devam eden ortak soruşturmanın ele alındığı kaydedildi.

Olaya ilişkin ortak soruşturmanın Mısırlı yetkililerle birlikte olay gününden itibaren başladığı hatırlatılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve "her iki tarafın da derinlemesine bir soruşturma ve gerçeği ortaya çıkarma taahhüdünü gösterdiği" ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 3 Haziran'da Mısır sınırında meydana gelen çatışma sonucunda 3 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın Mısırlı bir "polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise bir "güvenlik görevlisinin" uyuşturucu kaçakçılarını takip ederken sınırdaki barikatı geçtiği, ardından çıkan çatışmada 3 İsrail askeri ile güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

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