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Mısır'da hastanede yangın. 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Mısır'daki bir hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:27
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Mısır'da hastanede yangın. 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Mısır'da hastanede yangın. 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
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Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin El-Matariyye semtinde bir sivil toplum kuruluşuna ait hastanenin radyoloji bölümünde yangın çıktığı belirtildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. (AA)

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