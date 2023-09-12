Mısır'da okullarda çarşaf giymek yasaklandı

Mısır’ın resmi gazetesi olan i Akbar Al Jum’da yayımlanan açıklamaya göre Mısır’da yıllardır tartışma konusu olan devlet ve özel okullarda çarşaf yasağı uygulamaya sokuldu.

Buna göre kız öğrenciler okula giderken çarşaf, Nikab, (Yüzün de kapalı olduğu kadın kıyafeti) gibi kıyafetler giyemeyecek. Başörtüsü ise kişinin kendi kararına bağlı olarak kullanılabilecek.

YASAĞIN SEMBOLİK HEDEFİ MÜSLÜMAN KARDEŞLER

Mısır’da kadınların çoğu başörtüsü kullanıyor. Nikap kullananların sayısı ise sınırlı. Ancak çarşaf yasağı ülkede siyasi tartışmalara neden oluyor. Sisi’nin askeri darbeyle Mısır’da yönetimi ele almasından sonra eski Devlet Başkanı Muhammet Mursi’nin de mensubu olduğu Müslüman Kardeşler teşkilatı terörist organizasyon olarak ilan edilmişti. Yasağın bu yönüyle sembolik hedefi Müslüman kardeşler.

‘’AŞIRICILIĞIN YOK EDİLMESİ YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM “

Sisi taraftarı olarak bilinen Talk Show sunucusu Ahmet Mussa yasağı Müslüman Kardeşler’i ima ederek ‘’Aşırıcılığın yok edilmesi yönünde önemli bir adım “ olarak nitelendirdi. Sosyal medyada da yasağın taraftarları ve karşıtlara arasında tartışmalar yaşanıyor.

Muhammet isimli bir kullanıcı X platformunda “İnsanlar öfkeli. Çünkü yasağa yönelik bir gerekçe açıklanmadı. Bu bir tiran uygulaması“ derken. Al Masri adındaki bir kullanıcı bu kişiye yazdığı cevapta “Taliban ve IS taraftarları haricinde kimse öfkeli değil‘‘ ifadesini kullandı.