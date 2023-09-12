Mısır'da okullarda çarşaf giymek yasaklandı

Mısır'da devlet ve özel okullarda çarşaf giyilmesi yasaklandı.

Mısır'da okullarda çarşaf giymek yasaklandı

Mısır’ın resmi gazetesi olan i Akbar Al Jum’da yayımlanan açıklamaya göre Mısır’da yıllardır tartışma konusu olan devlet ve özel okullarda çarşaf yasağı uygulamaya sokuldu.

Buna göre kız öğrenciler okula giderken çarşaf, Nikab, (Yüzün de kapalı olduğu kadın kıyafeti) gibi kıyafetler giyemeyecek. Başörtüsü ise kişinin kendi kararına bağlı olarak kullanılabilecek.

YASAĞIN SEMBOLİK HEDEFİ MÜSLÜMAN KARDEŞLER

Mısır’da kadınların çoğu başörtüsü kullanıyor. Nikap kullananların sayısı ise sınırlı. Ancak çarşaf yasağı ülkede siyasi tartışmalara neden oluyor. Sisi’nin askeri darbeyle Mısır’da yönetimi ele almasından sonra eski Devlet Başkanı Muhammet Mursi’nin de mensubu olduğu Müslüman Kardeşler teşkilatı terörist organizasyon olarak ilan edilmişti. Yasağın bu yönüyle sembolik hedefi Müslüman kardeşler.

‘’AŞIRICILIĞIN YOK EDİLMESİ YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM “

Sisi taraftarı olarak bilinen Talk Show sunucusu Ahmet Mussa yasağı Müslüman Kardeşler’i ima ederek ‘’Aşırıcılığın yok edilmesi yönünde önemli bir adım “ olarak nitelendirdi. Sosyal medyada da yasağın taraftarları ve karşıtlara arasında tartışmalar yaşanıyor.

Muhammet isimli bir kullanıcı X platformunda “İnsanlar öfkeli. Çünkü yasağa yönelik bir gerekçe açıklanmadı. Bu bir tiran uygulaması“ derken. Al Masri adındaki bir kullanıcı bu kişiye yazdığı cevapta “Taliban ve IS taraftarları haricinde kimse öfkeli değil‘‘ ifadesini kullandı.

misir5.jpg

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Marcao Sevilla'da şoka uğradı Spor
Marcao Sevilla'da şoka uğradı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması Güncel
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması
Büyükekşi artık kabak tadı verdi. Kuntz bile kovulmak istiyor. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Büyükekşi artık kabak tadı verdi. Kuntz bile kovulmak istiyor. Gürel Yurttaş yazdı
Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı Spor
Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı
Çine'den Türkiye'ye örnek proje Yaşam
Çine'den Türkiye'ye örnek proje
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması Spor
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması
Bolu'da kızıl geyikler için ihale iptal davası Güncel
Bolu'da kızıl geyikler için ihale iptal davası