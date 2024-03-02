Mısır'dan Gazze'ye yardım

Kaynak: AA
Mısır'dan Gazze'ye yardım
Mısır, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan farklı bölgelere havadan yeni insani yardımlar ulaştırdıklarını açıkladı.

Mısır ordu sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, Gazze'ye ulaştıracakları insani yardımlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bölgelere Mısır'ın havadan insani yardımlar götürdüğünü söyleyen Abdulhafız, ülkesinin Filistinli insanların zaruri temel gereksinimlerinin karşılanması için acil insani yardımları götürmeye devam edeceğini aktardı.

Abdulhafız açıklamasının devamında yardımların içeriği ve miktarına dair bilgi vermedi.

Mısır ordu sözcüsü Abdulhafız perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte yaptığı bir çalışmayla Sina'nın kuzeyindeki el-Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri kargo uçaklarının Gazze'nin kuzeyine havadan onlarca ton insani yardımlar götürdüğünü duyurmuştu.

Son Haberler
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde Ekonomi
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı? Sağlık
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu Yerel Haberler
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi! Yemek Tarifleri
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı