Mısır'dan Gazze'ye yardım

Mısır ordu sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, Gazze'ye ulaştıracakları insani yardımlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bölgelere Mısır'ın havadan insani yardımlar götürdüğünü söyleyen Abdulhafız, ülkesinin Filistinli insanların zaruri temel gereksinimlerinin karşılanması için acil insani yardımları götürmeye devam edeceğini aktardı.

Abdulhafız açıklamasının devamında yardımların içeriği ve miktarına dair bilgi vermedi.

Mısır ordu sözcüsü Abdulhafız perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte yaptığı bir çalışmayla Sina'nın kuzeyindeki el-Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri kargo uçaklarının Gazze'nin kuzeyine havadan onlarca ton insani yardımlar götürdüğünü duyurmuştu.