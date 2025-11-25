Ceren Arslan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Arslan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı.

Tayland’da düzenlenen 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nın birincisi Meksika güzeli Fatima Bosch oldu.

Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi girememesi "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını gündeme getirdi.

Torpil iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Ceren Arslan'a sosyal medyada destek mesajları yağdı. Finale kalamayan Arslan, yarışmadaki estetik operasyonlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

“Adayların içerisinde estetik operasyonu olmayan üç kişiydik. Birinci seçilen güzellik kraliçesinin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsorluk yapıyor. Yarışma bu kadar sahtekârlık doluydu” ifadelerini kullandı.

Güzellik yarışmasının yankıları sürerken Ceren Arslan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Arslan'ın Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül ile bir dönem büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı.

5 yıla yakın birliktelik yaşayan ikilinin geçtiğimiz yıl ayrıldığı öğrenildi. Arslan ve Bülbül'ün geçmiş yıllara ait kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yarışma sonrası Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, kendisi ve oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

Şimdilerde yeni dizisi A.B.İ. için sette olan Afra Saraçoğlu ile lisede dil bölümünde sınıf arkadaşı olduklarını söyleyen Ceren Arslan, kırgın olmadığını ancak bir telefon etmesini beklediğini söyledi.

Arslan, "Tatlı olurdu ama hiç kırgın değilim. Belki görmemiştir. Çok zevkle takip ettiğim bir insan. O zaman da zaten, hayrandım ona. O da benim için çok güzel şeyler söylüyordu."

BİZİ BENZETİYORLARDI"

Arslan, "Peki hanginiz popülerdi? Sen mi, Afra mı?" sorusuna, "İkimiz de. Hatta bilmiyorum neden, bazen benzetiyorlardı bizi" karşılığını verdi.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan, 20 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. 26 yaşındaki Türk model, çevirmen ve dansçıdır. Çerkes-Türk kökenli bir aileden gelen Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu.

Eğitim hayatı sırasında Erasmus programı kapsamında Belçika’daki Ghent Üniversitesi’nde uluslararası deneyim kazanmış, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşuyor.

Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisinde birincilik kazanarak adım atan Arslan, modellik dünyasında hızla tanınmışdı.

Çevirmenlik ve dans gibi ilgi alanlarıyla çok yönlü bir profile sahip olan Ceren Arslan, 2025 yılında Miss Universe Türkiye unvanını elde ederek Türkiye’yi Tayland’da düzenlenen 74. Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) finalinde temsil etti.

Yarışmada dört kategoride birincilik almasına rağmen ilk 30’a kalamamış, bu durum torpil ve şaibe iddialarını gündeme getirmiştir. Buna rağmen "Sempati Güzeli" seçilmiş ve sosyal medyada geniş destek gördü.

BEDİRHAN BÜLBÜL KİMDİR?

Bedirhan Bülbül, 29 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu., 26 yaşındaki Türk milli voleybolcudur. Aslan burcu olan Bülbül, orta oyuncu pozisyonunda oynamakta olup, 2 metre boyu ve 91 kg kilosuyla dikkat çeken fiziksel özelliklere sahip.

Etkili blokları, güçlü servisleri ve atletik hücum stiliyle tanınan sporcu, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası’nda forma giyiyor.

Voleybol kariyerine 15 yaşında babasının desteğiyle Tokat Plevne altyapısında başlayan Bülbül, 2017-2020 yılları arasında Tokat Belediye Plevnespor’da oynamış, 2020/21 sezonundan itibaren Ziraat Bankkart’a transfer oldu.

Genç yaşta profesyonel olan sporcu, milli takımda ilk büyük başarısını 2021 Avrupa Altın Ligi’nde şampiyonlukla yaşadı ve turnuvada 22 blokla en iyi blok yapan oyuncu seçildi.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda rüya takıma giren Bülbül, Marcin Janusz, Wilfredo Leon gibi yıldızlarla aynı kadroda yer aldı.

Kulüp düzeyinde Ziraat Bankkart ile CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonlukları yaşamış, bireysel ödülleri arasında Efeler Ligi En İyi Orta Oyuncu (2020, 2021, 2022), En İyi Blok Yapan Oyuncu (2020, 2021) ve Kupa Voley En İyi Hücum Eden Oyuncu (2022) bulunuyor.

Boş zamanlarında tiyatro izlemek, kahve içmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve boks, tenis ile güreş maçlarını takip etmekten hoşlanan Bülbül, yurt dışında özellikle Polonya ve İtalya liglerinde oynamayı hedefliyor.

Sosyal medyada @bedirhan.blbl Instagram hesabı üzerinden 50 binden fazla takipçisiyle günlük hayatını paylaşıyor.