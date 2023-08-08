MİT destekli yelkenli tekneyle göçmen kaçakçılığı operasyonu 7 organizatör tutuklandı

DHA'nın haberine göre; organizatörlerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Organizatörler tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucunda, 4 Ağustos’ta Karaburun açıklarında bir yelkenli tekne tespit edildi. Teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyonda, teknede bulunan 162 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Organizatörlerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Operasyonda ele geçirilen yelkenli tekneye el konuldu. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.