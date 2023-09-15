Memleketin her yerinden kaçaklar fışkırıyor. Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda 128 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Memleketin her yerinden kaçaklar fışkırıyor. Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda 128 kaçak göçmen yakalandı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi yaparken, insan kaçakçıları da ülkede adeta cirit atıyor.

Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, tespit edilen kapalı kasa kamyonetler ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmeni yakaladı, 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

muglada-128-kacak-gocmen-yakalandi-10-organizator-suphelisi-tutuklandi-5408-dhaphoto2.jpg

muglada-128-kacak-gocmen-yakalandi-10-organizator-suphelisi-tutuklandi-5408-dhaphoto1.jpg

İlgili Haberler
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile Cumhurbaşkanlığı korumasına ayrılan bütçe ortaya çıktı
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı
MİT destekli yelkenli tekneyle göçmen kaçakçılığı operasyonu 7 organizatör tutuklandı
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Son Haberler
Çerkezköy'de orman yangını Güncel
Çerkezköy'de orman yangını
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı
Türk futbolunu kurtaracak ismi Gürel Yurttaş açıkladı. Sorun sadece Kuntz değil Spor
Türk futbolunu kurtaracak ismi Gürel Yurttaş açıkladı. Sorun sadece Kuntz değil
Formula 1 pistine yarış sırasında giren bukalemunu Alonso ezdi geçti Spor
Formula 1 pistine yarış sırasında giren bukalemunu Alonso ezdi geçti
Konya'da tefeci çetesine operasyon Güncel
Konya'da tefeci çetesine operasyon
Mustafa Sandal hangi şehirden İYİ Parti'nin belediye başkan adayı oluyor? Siyaset
Mustafa Sandal hangi şehirden İYİ Parti'nin belediye başkan adayı oluyor?