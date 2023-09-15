Memleketin her yerinden kaçaklar fışkırıyor. Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda 128 kaçak göçmen yakalandı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi yaparken, insan kaçakçıları da ülkede adeta cirit atıyor.

Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, tespit edilen kapalı kasa kamyonetler ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmeni yakaladı, 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.



Polisteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.