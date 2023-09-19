MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: AA
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Şervin Derik' kod adlı U. Derviş, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği gerekçesi ile MİT’in hedef listesine dahil edildi.

MİT, U. Derviş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve teröristin Münbiç’te bulunan yeri tespit edildi.

Derviş, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Mit tarafından yapılan açıklama:

MİT, YPG/YPJ’nin Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/Şervin Derik kod Uman DERVİŞ’i Suriye/Münbiç’te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Şervin Derik kod Uman DERVİŞ, aynı zamanda PKK’nın Türkiye’de metropollerde eylemler gerçekleştirmek üzere kurduğu PKK/Şehit Salih Metropol Birimi Sorumlularındandı.

U.DERVİŞ, Suriye’den Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri organize ediyordu.

MİT, YPG/YPJ’ye Nefes Aldırmıyor

Şervin Derik kod Uman DERVİŞ, Münbiç Genel Sorumlusu olması itibarıyla Münbiç sınırında yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerin talimatını veren örgüt mensubuydu.

Bununla birlikte örgütün Türkiye’de metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere yetiştirdiği kadrolardan Suriye’de bulunanların da sorumluluğu doğrudan U.DERVİŞ’e bağlıydı ve son dönemde Türkiye’ye yönelik eylemselliği arttırmak için her fırsatı deniyorlardı.

Şervin Derik kod U.DERVİŞ, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği gerekçesi ile MİT’in hedef listesine dâhil edildi.

MİT, U.DERVİŞ’in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve Münbiç’te bulunan U.DERVİŞ’in yeri tespit edildi. Bilahare MİT, gerçekleştirdiği operasyonla, U.DERVİŞ’i, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirdi.

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