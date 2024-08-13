MİT siber casusluk ağını çökertti. Kişisel verileri terör örgütlerine satıyorlardı

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT siber casusluk ağını çökertti. Kişisel verileri terör örgütlerine satıyorlardı

MİT, jandarma ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi gerçekleştirdiği ortak operasyonda siber casusluk ağını çökertti. Operasyonda 11 kişi tutuklandı. Çökertilen ağın kişisel verilere ele geçirerek terör örgütlerine sattığı öğrenildi.

MİT, jandarma ve Ulusal Siber Olaylar ile Mücadele Merkezi ile birlikte siber casusluk ağına yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda siber casusluk ağı çökertilirken 11 kişi tutuklandı.

MİT’in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.

MİT’in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi. Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesi de erişime kapatıldı.

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