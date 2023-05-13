Mitinge katılımı düşük bulan aday projelerini anlatmaktan vazgeçti: Ben yerli patatesim, ithal değilim

Beşyol Meydanı'nda miting düzenleyen Van Bağımsız Milletvekili Adayı İdris Ahi, toplanan kalabalığı yetersiz bulunca projelerini anlatmaktan vazgeçti. Vatandaşlara sitem eden Ahi, “Eğer bir ithal patates olsaydı burayı doldurmuş olurdunuz. Yerli patates burada. Patatesinize sahip çıkın” dedi.

Mitinge katılımı düşük bulan aday projelerini anlatmaktan vazgeçti: Ben yerli patatesim, ithal değilim

İHA’nın haberine göre; Van’da yaklaşık 4 dönemdir seçimlerde bağımsız olarak aday olan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yeniden bağımsız aday oldu.

Ahi, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting düzenlediği Beşyol Meydanı’nda bir miting düzenledi.

Etrafın tamamen barikatlarla kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge ise sadece 100 civarında vatandaş katıldı. Barikatların dışında da vatandaşların ilgiyle izlediği mitinge katılanlar kahkahaya boğuldu.

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“PATATESİNİZE SAHİP ÇIKIN”

Miting sırasında konuşma yapan ve zaman zaman şarkı söyleyen Ahi, vaatleriyle katılanları güldürdü. Miting alanına gelmeyerek barikatların dışarısında duran vatandaşlara sitem eden Ahi, “Dışarıdaki arkadaşlar size zarar vermeyeceğim içeri girin. Bir içeri gelin. Eğer bir ithal patates olsaydı burayı doldurmuş olurdunuz. Yerli patates burada. Patatesinize sahip çıkın” dedi.

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“100 BİN İNSAN BEKLİYORDUM AMA 100 KİŞİ GELMİŞ”

Vatandaşa “Siz beni sevmiyor musunuz?” diye soran Ahi, “Meydan dolu olsaydı 65 projem vardı. Maalesef ben bu projeleri açıklamayacağım. Eğer içeri gelirseniz ben projeleri açıklayacağım. Yıllardır ziraat patatesi yedik, ne fayda gördük. Biraz da yerli patates yiyelim. Eğer İdris Ahi kazanırsa başlık parası yasak olacak. Ben bugün burada 100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş” diye konuştu.

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