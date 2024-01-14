MİT'ten müthiş operasyon. İstihbarat toplayan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MİT'ten müthiş operasyon. İstihbarat toplayan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK'lı terörist Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi, MİT tarafından Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı. Teröristin, istihbarat toplama ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi’ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

PKK/KCK mensubu Hasan Seburi’nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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