MİT'ten PKK'ya nokta atışı operasyon. Terör örgütünün sözde Kandil Sorumlusu öldürüldü

MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 terörist, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla öldürüldü.

MİT'ten PKK'ya nokta atışı operasyon. Terör örgütünün sözde Kandil Sorumlusu öldürüldü

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre MİT, PKK'nın sözde üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip ederek terör örgütü mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi.

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PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan "Sinan Dijvar" kod adlı Fehmi Öğmen'in Süleymaniye'nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi.

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Örgüte 1993'te katılan, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu "Mazlum Koçer" kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

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