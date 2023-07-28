MİT'ten Sincar'da nokta operasyon. PKK'ya bir darbe daha

Terör örgütü PKK’nın sözde Sincar eyalet sorumlusu "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

KAYNAK: İHA
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon. PKK'ya bir darbe daha

İHA'nın haberine göre, MİT, Suriye’de gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı terörist Mesut Celal Osman’ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

MİT’in saha ajanları, örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Osman’ın MİT operasyonları nedeniyle Sincar’da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

Yerdeki unsurlarını harekete geçiren MİT, Osman’ı yakın markaja aldı. Hanesor ve Kerse’deki teröristlerin de Osman’ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı’na bağlı olduğu tespit edildi.

Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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