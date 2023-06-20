MİT'ten Suriye’de nokta operasyon

Güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle MİT'in öncelikli hedefleri arasında bulunan Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi.

Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan R.Ulugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT TALİMATI VERDİ

MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat’ta bulunduğunu bildiği R.Ulugana’nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.

MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren R.Ulugana’nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat’ta R.Ulugana’yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.