MİT'ten Suriye'de operasyon. Kırmızı kategorideki IŞİD'li terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

ESKİ SÖZDE TÜRKİYE VALİSİ ŞAHAP VARİŞ YAKALANDI

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD’in eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. (AA)