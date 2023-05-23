IŞİD mensuplarına Türk hizmet pasaportu verildiği ortaya çıktı. AKP’nin eski Dışişleri Bakanı açıkladı

Türkiye terör örgütleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Terörist gruplara hem yurt içinde hem de yurt dışında darbeler vuruluyor.

Güvenlik birimlerinin mücadele ettiği terör gruplarının başında ise IŞİD geliyor. Geçtiğimiz günlerde MİT, yaptığı operasyonla IŞİD liderinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ancak bu mücadeleyle ilgili AKP kurucularından olan ve AKP döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Yaşar Yakış önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

IŞİD MENSUPLARINA TÜRK HİZMET PASAPORTU VERİLİYOR

Yakış, Arabnews sitesinde yazdığı bir köşe yazısında Türkiye’nin IŞİD ile çelişkili mücadelesini yazdı. Eski Bakan, IŞİD mensuplarına Türk hizmet pasaportu verildiğini yazdı.

Yakış yazısında, ''Geçen ay emekli albay Ümit Öztürk'ün internette yayınladığı bir videoyla yeni bir skandal patlak verdi. Almanya ziyareti sırasında, Alman ve Amerikalı yetkililer tarafından yaklaşık 45 dakika boyunca havaalanında sorguya çekildi.

Bunun nedeni, seçilmiş bir grup kamu görevlisine verilen ve birçok ülkeyi vizesiz ziyaret etmelerine izin veren belgeler olan Türk hizmet pasaportuna sahip olmasıydı. Öztürk, sorgusunun nedenini sorduğunda, Alman yetkililer kendisine Suriye'de Türkiye tarafından eğitilmiş Türkmen ve Özbek savaşçılara ait çok sayıda hizmet pasaportunun bulunduğunu söylediler.

Bu soruşturmanın arka planı da aydınlatıcıdır. Ezidi bir kadın, Almanya'da bir restoranda Suriye'deyken kendisini kaçıran ve cinsel tacizde bulunan bir adamı teşhis etti. Bu adamın Türk hizmet pasaportu sahibi olduğu ortaya çıktı.

Alman makamları olayı daha da derinleştirdiğinde, Almanya'da başka Türk hizmet pasaportu hamillerinin de olduğu ortaya çıktı.

Öztürk araştırdı ve bunların sahte olmadığını, Türk makamları tarafından verilmiş pasaportlar olduğunu öğrendi. Bu olay, tüm bu alışılmışın dışında uygulamaların nereye vardığını gösteriyor.

Özetle Ankara DEAŞ savaşçılarını amacına hizmet ettiği ölçüde kullanıyor’’ ifadelerini kullandı.

Yakış, yazısında başka bir iddiada daha bulundu. O iddiada, ''Türkiye, Irak merkezi makamlarının güçlü muhalefetine rağmen, IŞİD ile işbirliği içinde Kuzey Irak'tan Akdeniz limanlarına yasadışı petrol transferini kolaylaştırdı'' dedi.

HİZMET PASAPORTU NEDİR?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir. Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.

ÜMİT ÖZTÜRK HİZMET PASAPORTU SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

ABD'de yaşayan emekli albay Ümit Öztürk’ün, Almanya seyahati sırasında yaşadığı olay gündem olmuştu. Öztürk, o dönem Almanya'ya girişinde havalimanı görevlileri tarafından özel bir odaya çekildiğini belirterek yaşadığı olayı anlattı.

Öztürk, süresi biten pasaportunu yeniledikten sonra ilk defa Almanya'ya gitmiş. Gittiğinde ise pasaportta daha önce mühür olmaması nedeniyle şüphe çektiği için gözaltına alınmış.

Serbest bırakılınca gözaltına alınmasına neden olan olayı soran Öztürk, 'Ümit bey bu pasaportunuz Almanya'ya giren kişiler üzerinden çıktı. Suriye üzerinde eğitilmiş bunlar. Özbek ve Türkmen asıllı, Asya ülkelerinden birçoğu. Oradan gelen insanların üzerinden çıktı. Türk pasaportu ancak, Türk vatandaşı değil bunlar. Biz bunların üzerinde hiç mühür olmadığı için sizi de bu kategoriye aldık ve o şekilde değerlendirdik dedi' ifadelerini kullandı.