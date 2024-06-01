Mobilya devi iflas etti 72 mağazası aniden kapatıldı. Türkiye'de ürünleri adeta kapışılıyordu

Korona virüs pandemisi bitti ama etkileri sürüyor. Şirketler o dönemdeki zararlarını karşılayamayınca birbiri ardına kapısına kilit vurmaya devam ediyor. Özellikle faizlerin yükselmesiyle ekonomik olarak büyür darbe diyen şirketler ya konkordato ilan ediyor ya da iflasını veriyor.

Ürettiği ev eşyaları ve özel tasarım ürünleri ile dünyanın birçok ülkesinde ünlenen perakende zinciri Christmas Tree Shops iflas etti. Firmanın 72 mağazası apar topar kapatılırken binlerce çalışanın işine de son verildi. Dev şirketin ürünleri Türkiye'de adeta kapışılıyordu.

Dünyaca ünlü şirketin iflas haberi sektörde bomba etkisi yaptı. Özellikle yılbaşı kutlamalarına yönelik ürettiği ürünler ile dünyanın birçok bölgesinde satış yapan şirket, ürettiği yılbaşı ağaçları ile Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumundaydı.

Şirket, 50 yılı aşkın bir süredir, indirimli perakendeci ev mobilyaları, yiyecekler, oyuncaklar ve yatak odası takımlarının yanı sıra aynı adı taşıyan yılbaşı süsleri ve sepetleri satıyordu.