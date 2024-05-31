Dev AVM'lere 3 grup talip oldu. 28 milyar liralık borç yüzünden konkordato ilan etmişti

Ekonomik kriz dev firmaları da vurmaya devam ediyor. Kaya gibi denilen firmalar bile ya konkordato ilan ediyor ya da iflas ediliyordu. Yılda 100 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği 9 AVM toplam 28 milyarlık borcu nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi aralarında Forum İstanbul, Marmara Forum'un da bulunduğu Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia konkordato talebini kabul etti

9 AVM ile ilgili hukuki süreç devam ederken diğer taraftan bu AVM’leri satın almak için de 3 grup satın alabilmek için girişimlerde bulunmaya başladı. 9 AVM'yi satın alabilmek için Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçmeye başladı.

BORCUN NEDENİ DÖVİZ KREDİLERİ

AVM'ler için adı geçen şirketlerden Yeni Gimat GYO, Ankamall, CP Ankara Hotel ve Profam’ı bünyesinde bulunduruyor.

Diğer talip ise NATA Holding. Holdingin çatısı altında 4 farklı şehirde 9 AVM bulunuyor. 3'üncü talip ise Rönesans GYO. Rönesans GYO'da ise 12 AVM bulunuyor.

9 AVM’nin mülkiyeti ise iş insanları Mehmet Gezer ve Kübra Çifçi'nin kurdukları 10 şirkete ait. 9 AVM'nin . 28 milyar liralık borcu yapmasının nedeni olarak döviz kredileri gösteriliyor.