Mobilyacı 3 metreden düştü öldü

İHA'nın haberine göre, olay, Hilalkent Mahallesi 8057. Sokak'ta bulunan Saklı Bahçe Villalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın iç galeri boşluğunda çalışan mobilya ustası Emrah Baki, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Yere çarpmanın etkisi ile kanlar içerisinde kalan Baki, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Emrah Baki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.