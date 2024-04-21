Modifiye tutkunları Kocaeli'de buluştu

Kaynak: AA
Modifiye tutkunları Kocaeli'de buluştu
Kocaeli'nin Gebze ilçesi, modifiye araç tutkunlarını ağırladı.

Gebze Belediyesince Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında gerçekleşen "Modifiyeli Araçlar Festivali", 1460 modifiyeli araç ve sahipleri ile meraklıları buluştu.

Festivale katılım sağlayan araçlarını sergilerken, bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını gösterdi.

Rize'den festival için Gebze'ye gelen Burhan Memişoğlu, gazetecilere, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Memişoğlu, organizasyona katıldığı 1998 model aracın dede yadigarı olduğunu ifade etti.

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