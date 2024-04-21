Kontrolden çıkan otomobil takla attı. 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı. 2'si ağır 4 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiler kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Kelkit Bulvarı üzerinde M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak amacıyla yoğun çaba harcarken, sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dehşet kazandan dolayı yol ulaşıma kapandı.

Kazada yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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