Montella eleştirilere yanıt verdi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye, 18 Haziran'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maç öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Montella, ''Çok büyük hedeflerimiz olması lazım. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Sahaya çıkınca her şeyimizi vermek zorundayız. Her şeyi başarabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Biliyorsunuz her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben burada hem güven hem inanç aşılamak zorundayım.'' dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığına dair konuşan teknik adam, ''İrfan Can Kahveci, Polonya maçında ufak bir rahatsızlık hissetti. Benim için çok önemli bir futbolcu. Elimizden geldiğince onun için seferber olduk. Beklentimiz şu yönde oynayabilirse 3. maç itibarıyla oynamasını isteriz.

3 tane tam bekimiz var. Adapte edersek Kaan Ayhan ve Ahmetcan Kaplan'ı da bek olarak görebiliriz. Biliyorsunuz 4 günde bir maç oynayınca onları geri dönüşünü düşünmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan İsmail Yüksek'in son durumunu da açıklayan Montella, ''İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya hazırlanıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü 3 oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum.'' sözlerini sarf etti.

''İDEAL 11'MİZ YOK'' ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Takımın ideal 11'i olmadığı yönündeki eleştirilere ise, ''Hep aynı futbolcularla oynamaya devam ederseniz 70. dakikada farklı bir 11 sahada görürsünüz. Genellikle insanlar ilk 11'e takılı kalıyor ama maçın kaderini değiştirecek oyuncular sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız.'' şeklinde yanıt verdi.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son olarak Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlayamacağını açıklayan Montella, ''Dürüst olmak gerekirse Arda son maçta iyi bir performans gösterdi. Arda'nın tamamiyle isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız.'' dedi.