Beşiktaş Paulista'nın maaşını açıkladı

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Beşiktaş Paulista'nın maaşını açıkladı

Beşiktaş, yeni transferi Gabriel Paulista'yı duyurdu. Oyuncunun sözleşmesi detayları da açıklandı.

Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu kapsamda, siyah-beyazlılardan sezonun ilk transferi geldi.

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, sosyal medyadan yayınladığı video ile oyuncuyu resmen açıkladı.

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3 YILLIK İMZA
Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Beşiktaş, sözleşme detaylarını da duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 euro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 euro imza parası 3 yılda ödenecektir. " ifadeleri kullanıldı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Paulista kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giyerken, 2 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

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