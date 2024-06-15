Beşiktaş Paulista'nın maaşını açıkladı

Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu kapsamda, siyah-beyazlılardan sezonun ilk transferi geldi.

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, sosyal medyadan yayınladığı video ile oyuncuyu resmen açıkladı.

3 YILLIK İMZA

Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Beşiktaş, sözleşme detaylarını da duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 euro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 euro imza parası 3 yılda ödenecektir. " ifadeleri kullanıldı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Paulista kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giyerken, 2 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.