Trabzonspor şampiyon oldu

Trabzonspor Basketbol Takımı, Final Grubu beşinci maçında Tusaşspor ile karşı karşıya geldi.

Bursa Tofaş Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 74-68 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla bordo-mavililer, Final Grubunda çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör H. Osman Ekici, “Yazmış olduğumuz hikayenin sonunu şampiyonlukla taçlandırdığımız için mutluyuz. Final Grubunda güçlü takımlarla mücadele ettik fakat Trabzonspor olarak adımıza yakışır 5 galibiyet ile sezonu şampiyon tamamlamak bizim için büyük gurur. Bizi destekleriyle yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarına da sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.