Trabzonspor şampiyon oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor şampiyon oldu

Trabzonspor Basketbol Takımı, Final Grubunda çıktığı beşinci karşılaşmada Tusaşspor’u 74-68 mağlup ederek şampiyon oldu.

Trabzonspor Basketbol Takımı, Final Grubu beşinci maçında Tusaşspor ile karşı karşıya geldi.

Bursa Tofaş Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 74-68 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla bordo-mavililer, Final Grubunda çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör H. Osman Ekici, “Yazmış olduğumuz hikayenin sonunu şampiyonlukla taçlandırdığımız için mutluyuz. Final Grubunda güçlü takımlarla mücadele ettik fakat Trabzonspor olarak adımıza yakışır 5 galibiyet ile sezonu şampiyon tamamlamak bizim için büyük gurur. Bizi destekleriyle yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarına da sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

İlgili Haberler
Anadolu Efes yeni transferine imzayı attırdı
Anadolu Efes yeni transferine imzayı attırdı
A Milli Takım'ın maçı Samsun'da oynanacak
Son Haberler
Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken nelere dikkat etmeli? Gündem
Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken nelere dikkat etmeli?
Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı Gündem
Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı
Torbacı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı Gündem
Torbacı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Disco Elysium’un iptal edilen son projesinin ayrıntıları ortaya çıktı Teknoloji
Disco Elysium’un iptal edilen son projesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Zelenskiy’den zirve açıklaması Dünya
Zelenskiy’den zirve açıklaması
Gazi Caddesi bayram boyunca trafiğe kapalı olacak Yerel Haberler
Gazi Caddesi bayram boyunca trafiğe kapalı olacak