Montella'dan Pirlo ve Zaniolo açıklaması

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, GOAL İtalya'nın Twitch kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"Gerçekten trajik bir durum, depremin yaşandığı şehirlerde kıyamet kopmuş gibi görünüyor. Futbolu düşünmek çok zor, ama ben de kendime 'Bu durumda ne yapacağız?' sorusunu defalarca sordum. Bu büyük depremlerden sonra, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Depremden öncesi ve sonrası var artık"

GALATASARAY AÇIKLAMASI

"Galatasaray harika bir kulüp, Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Şehir olağanüstü."

''ZANILO'NUN TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

"Zaniolo'nun 6 ay daha Roma'da kalması düşünülemezdi. Bu yüzden kulübün de bu konuda onu desteklediğini düşünüyorum ve Zaniolo'nun, Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum."

''PIRLO İYİ GİDİYOR''

"Andrea çok iyi gidiyor. Başlangıçta durumları anlamak ve kendini anlatmak için bir adaptasyon dönemi yaşadı, ama şimdi önemli bir istikrar yaşıyor."