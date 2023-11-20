Montella'nın A Milli Takım'da neden başarılı olduğunu Recep Çınar açıkladı

Almanya ile oynadığı hazırlık maçını kazanarak büyük sükse yapan A Milli Futbol Takımımız, yarın karşılaşacağı Galler’i de gözüne kestirdi…

İtalyan teknik adam yönetiminde çıktığı üç maçı da kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk olarak Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek, Türk halkının içindeki umutları yeşertti…

İkinci karşılaşmada ise Letonya’yı 4-0’la geçen Türkiye,

EURO 2024'e katılma hakkını elde etti…

Stefan Kuntz’un A Milli Takımla yollarının ayrılmasından sonra, takımın başına yerli mi, yabancı mı gelecek soruları havada uçuşurken, Adana Demirspor’da büyük bir çıkış yapan Vincenzo Montella’nın ismi gündeme bomba gibi düştü…

Futbol otoriteleri Montella konusunda ikiye bölünürken, İtalyan teknik adamla Adana Demirspor’da birebir mesai yapmış olan Cengiz Hoşfikirer’le görüşmüş ve Montella hakkında bilinmeyenleri okuyucularımızla paylaşmıştım…

Sonuç olarak, dün Montella’ya karşı çıkanlar, bugün İtalyan Hocayı yere göğe sığdıramıyorlar…

18 Eylül’de “Montella Kuntz’u 5’e katlar” başlıklı yazımda, İtalyan teknik adamın yardımcısı Cengiz Hoşfikirer, kendisine teklif gitmesi halinde “hayır” diyeceğini sanmıyorum, çünkü, “Montella Türkiye’yi ve Türk insanını çok seviyor, dolayısıyla da ülkemize koşa koşa gelir” demişti…

Cengiz Hoşfikirer, “Montella sakindir, ama gözlemcidir. Oyunu iyi okur. Fikirlere saygı gösterir, karşısındaki insanı dinlemeyi bilir. Paylaşımcıdır ve bildiklerini, düşüncelerini bütün ekibiyle paylaşır. Çalıştığı kulüplerde aile ortamı yaratmısını bilmiş, bunu Adana Demirspor’da da uygulamıştır. Biz bir aile gibiydik. Malzemecisinden en üst düzeye kadar aile gibiydik. Bu anlamda da çok samimidir. Çok zeki ve aynı zamanda da esprili ve komik tarafları da vardır” diye devam etmişti sözlerine…

Hoşfikirer yazının son bölümünde de, “Şunu net olarak ifade edebilirim, Montella milli takımda performansı ile Kuntz’u 5’e katlar. İşine çok saygılı, kendi oyun tarzından ve oyun anlayışından asla taviz vermez. Oyuncudan anlar, hangi oyuncudan hangi katkıyı alacağını çok iyi bilir. Hangi oyuncuyu nerede kullanacağına çalışır. Bal alabileceği arıyı çok iyi bilir. Pozisyon bilgisi noktasında ısrarcı olur, oyuncuya da bunu öğretmek için ısrarcı olur” diyerek, İtalyan teknik adamın doğru tercih olduğunun altını çizmişti…

Gelinen noktada Montella ile Türkiye A Milli Futbol Takımı ikisi resmi, biri özel maçta üçte üç yaptı…

Montella yarın dörtte dört yapar mı?

Hedefi grup birinciliği ise neden olmasın?

Bal gibi de olur…

Çünkü, kendini Türk hisseden, sürekli “biz” diyen bir teknik adam ve kendisine inanan oyuncuların başaracağından adım gibi eminim…

Montella’nın Almanya maçından sonraki “72 yıl sonra Alman topraklarında gelen bir galibiyet var. 2005'ten beri kendi evimizde de yenemediğimiz bir Almanya vardı. O yüzden gerçekten çok mutluyuz bu galibiyet için, özellikle Türk halkı için. Buraya gelen bizi destekleyen Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz aslında deplasmanda gibi değil, kendi evimizde oynamış gibi hissettik” sözlerini çok önemsiyor ve bu inançla Galler’i de mağlup edeceğimizi düşünüyorum…

Dolayısıyla da grubu birinci bitireceğimizi…

Ve en önemlisi de Stefan Kuntz’la utandığımız bir Milli Takımdan sonra, Vincenzo Montella ile gurur duyduğumuz, duymaya da devam edeceğimiz bir Milli Takıma sahibiz…

Helal olsun Montella’ya, Montella’ya takımı teslim edenlere ve en çok da oyuncularımıza.