Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Konya’da bir sürü başarılı branş var…

Milli takımlara sporcu verenler, dahası milli takımın nüvesini oluşturan branşlar var…

Onların başarılarına alkış tutuyoruz!

Ama, Konyalının vazgeçilmezi Milli Takımdır…

Milli Takım maçlarında Konya’nın bu anlamdaki çabaları, ülkenin hemen hemen her yerinden büyük övgüler aldı…

15 Ekim’de Konya’da yine bir Milli maç var…

A Milli Takımımız Letonya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşacak…

Şundan o kadar eminim ki, tribünler tıklım tıklım dolacak, şehir kırmızı-beyaza bürünecek ve bu coşkuyla da Milli Takımımız Letonya engelini geçecektir…

Konyalının Milli Takıma olan tutkusu, ne kulüp tutkusuna benzer, ne aşk tutkusuna benzer ne de sevgili tutkusuna…

Adını koyamayacağımız bir tutkudur Konyalının Milli Takıma olan tutkusu…

Konyalıların Milli Takım tutkusunu anlatmak ve yazmak, kolay gibi görünse de, yüreklerinin şimdiden Letonya maçı için çarptığını rahatlıkla söyleyebilirim.

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Bir milli maçtan sonra, Fatih Terim’e, “Konya'da 3 maç, 7 puan ve Fransa’ya gidiyoruz, neler söyleyeceksiniz?” diye bir soru yöneltmiş ve çok güzel bir geri dönüş almıştım…

Fatih Hoca, “Arkadaşlar Konya artık bizim için çok önemli bir şehir, çok önemli bir stat oldu. Biz de vardır ya uğurlu stat diye, Konya öyle oldu. Biz burada çok rahat ediyoruz. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim, ilk defa burada gol kaçırdığımız zaman dahi serzenişte bulunmayan, bağırıp çağırmayan, oyuncuyu sahiplenen bir seyirci var. Bırakın küfür etmeyi, hakaret etmeyi en ufak bir serzenişti ve sitemde bulunmayan bir futbol seyircisi var. Konya'da herkes seferber oldu. Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, bütün ekipler, stat çalışanları Konya'daki herkes, ama herkes Milli Takımı sahiplendi. Camlarda pencerelerde, yollarda herkes bizi bağrına bastı. Zaten stat çok modern ve güzel. Daha net konuşmak gerekirse Konya bizi sevdi, biz de Konya'yı sevdik. Allah yolumuzu açık etsin” diyerek, Konya’nın futbola bakış açısını bu şekilde ifade etmişti.

MONTELLA’NIN İLK SINAVI KONYA’DA

Vincenzo Montella…

Adana Demirspor’daki başarısının yanında, kişiliği, duruşu, salon beyefendisi oluşu, en önemlisi de futbola olan saygısı kendisine Türkiye A Milli Takımının yolunu açtı…

Umarım başarılı olur…

Milli Takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk sınavını Konya’da Letonya’ya karşı verecek…

Bu anlamda da çok şanslı, çünkü, arkasına inanılmaz bir seyirci baskısını alarak Letonya karşısına çıkacak hem Milli Takım, hem de Montella…

Konyalılar bu maça yoğun bir ilgi gösterecekler…

Misafirperlik konusunda hiçte cimri olmayan Konyalılar, Montella ve Milli Takımı memnun edebilmek için, kimisi Konya’nın etli ekmeğini, kimisi fırın kebabını, kimisi bamya çorbasını ikram etmek için çaba gösterecektir…

Montella, Letonya maçının Konya’da olması nedeniyle şanslı…

İmza töreninde, “bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz” dediği gibi, Konya kendisine şans getirecektir…

Önemli bir sorumluluk aldığı doğrudur, ama bu sorumluluğun altından kalkacak bir yüreğe de sahip olduğu da biliniyor…

Daha önce de yazdığım gibi, takım ruhuna ve aile olmanın getirdiği güzelliklere inanan İtalyan Hoca, zor ve engebeli bir yola girdi, inşallah hem kendisini, hem de bu ülkede futbol tutkusu olan milyonları mutluluktan uçurur.