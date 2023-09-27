Montella'nın sözleşmesindeki bomba detay. Bunu yapması yasak

A Milli Takım'ın başına getirilen Vincenzo Montella'nın sözleşmesindeki çarpıcı bir madde dikkat çekti.

Montella'nın sözleşmesindeki bomba detay. Bunu yapması yasak

A Milli Takım'ın başına 3 yıllığına getirilen İtalyan teknik direktör Vincenco Montella imzayı attı.

İmza töreninin ardından Montello'nın sözleşmesindeki çok önemli bir detay ortaya çıktı.

Buna göre Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin almadan Türkiye'den ayrılması yasak. İstanbul'da ikamet etmesi şartını kabul eden Montella, hem Süper Lig'de hem de birinci ligde maçları stadyuma giderek izleyecek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunu şu şekilde açıkladı:

"Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş.

Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek.

İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor - Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor - Başakşehir maçını izleyecek.

Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek.

Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek.

Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. Şu anda hedefimizde 2 yardımcı hoca olması var. Hem bizim hem hocamızın görüşmeleri olacak. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Görüşmelerden sonra hocamızla beraber karar vereceğiz. İnşallah gelecek hafta kimler olacağını paylaşacağız."

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