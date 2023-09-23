Mora katliamı Yunan konsolosluğuna bırakılan siyah çelenkle protesto edildi

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğunun önüne, Mora Yarımadası'nda Türklere yapılan katliamın 202'nci yılı nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

KAYNAK: AA
Mora katliamı Yunan konsolosluğuna bırakılan siyah çelenkle protesto edildi

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk bayrağı ve "Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartla Konsolosluğun önüne yürüdü ve kapısına siyah çelenk bıraktı.
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanvekili Macit Mutlu, burada yaptığı konuşmada, 1821'de Mora Yarımadası'nda 40 binden fazla Müslüman Türk'ün katledildiğini söyledi.
Yunanların yaptığı Mora, Tripoliçe, Navarin, Çamerya katliamlarını tarihten silmenin mümkün olmayacağını belirten Mutlu, "Günümüze geldiğimizde Yunanistan’ın yapmış olduğu katliamlar boyut değiştirmiş; kültür, eğitim ve inanç katliamlarına dönüşmüştür." dedi.
Balkan Türkleri Federasyonu olarak Batı Trakya'da Türklerin kendi haklarını savunduğu her faaliyetin destekçisi olduklarını ifade eden Mutlu, geçmişte yapılan katliamları lanetlediklerini dile getirdi.
Mutlu, "Hangi etnik gruba ve inanca dahil olursa olsun zorbalıkla karşılaşmasını istemiyor, karşılaşanların da yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Balkanlar'da yapılan tüm katliamlarda canını vermiş atalarımızı saygıyla anıyoruz. 202 yıl geçse de biz Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

İlgili Haberler
Yargıtay'ın kararı gelinleri süt dökmüş kedi gibi yapacak. Kaynanasına kötü davranan gelin yandı
TEM'de kilometrelerce ters yolda araç kullandı. İnanılır gibi değil
Dehşeti böyle yaşadılar. Belediye otobüsünde herkes bir tarafa savruldu
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları