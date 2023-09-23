Dehşeti böyle yaşadılar. Belediye otobüsünde herkes bir tarafa savruldu

İstanbul Başakşehir'de kaza yapan İETT otobüsünde yaşanan dehşet kameraya böyle yansıdı. Herkes kaza anında bir tarafa uçtu.

KAYNAK: DHA
Dehşeti böyle yaşadılar. Belediye otobüsünde herkes bir tarafa savruldu

Başakşehir'de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada. Rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şoför Durmuş B.'nin otobüs geriye doğru kayarken frene basmadığı tespit edildi.

RAMPADA KAYMAYA BAŞLADI

Kaza, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından bir süre daha kayarak yol kenarındaki arsaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs içerisinden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

DEHŞETİ YAŞADILAR

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde otobüsün geriye doğru kaydığı sırada frene basılmadığı tespit edildi. Kazada yaralanan şoför Durmuş B., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette konuyla ilgili ifade veren Durmuş B.'nin ekiplere frene bastığını söylediği öğrenildi. Durmuş B., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kazanın otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geri geri kayan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu o sırada bir annenin bebeğinin pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Aralarında çocuklarında bulunduğu yolcular devrilen otobüsten kazanın şokunu atlattıktan sonra yürüyerek çıkıyor.

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