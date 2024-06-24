Morata'dan flaş hamle. Fenerbahçeliler çıldırdı

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hızla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği isimler üzerinden görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler uzun süredir İspanyol forvet Alvaro Morato ile ilgileniyordu.

Atletico Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcudan akşam saatlerinde flaş bir hamle geldi. Morata; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımını beğendi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.