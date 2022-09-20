Moskova Borsası ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 10,61 değer kaybıyla 2.171 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 10,3 kayıpla 1.139 puana geriledi.
Dolar/ruble paritesinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirilmişti. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.