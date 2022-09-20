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Moskova Borsası ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:56
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Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti
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Moskova Borsası (MOEX) yüzde 10,61 değer kaybıyla 2.171 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 10,3 kayıpla 1.139 puana geriledi.

Dolar/ruble paritesinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirilmişti. (AA)

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