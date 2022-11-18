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Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

Moskova-İstanbul seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağına havada bomba ihbarı yapıldı. Uçak İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:32
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Moskova-İstanbul seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağına havada yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı
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Aeroflot'a ait SU-2130 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Moskova Şeremetyevo Havalimanı'ndan yerel saatle 08.59'de kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçağa bomba ihbarı yapıldı. Uçağın pilotu İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçak güvenli bir park alanına alındı. Polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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