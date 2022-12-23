Motivasyon eksikliği nasıl yok edilir?

Uzm. Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, motivasyon eksikliğinin nedenleri ve motivasyon eksikliğinin nasıl giderileceği hakkında bilgiler verdi. Akaydın şunları söyledi:

“Motivasyon eksikliğine neden olan faktörler şunlardır: Hedefsizlik veya yanlış hedefe yönelmek, Özgüven eksikliği, Zamanı verimli kullanamamak, Fazla iş üstlenmek, İşleri ertelemek motivasyon kaybına yol açmaktadır. Bireyin çevresinden gelen performansına ve potansiyeline yönelik olumsuz duygu ve düşünceler de motivasyonun zedelenmesine yol açabilir.”

“Hedef belirlerken kendi seçimimizi yapabiliyor olmamız oldukça önemlidir. Hedef, kişinin kendisi ve ihtiyaçlarıyla ne kadar uyumlu olursa kişi, o kadar motive olur. Bu durum hedefe giden yolda karşılaşılacak engelleri aşmayı ve yorgunlukla baş etmeyi daha kolaylaştırır. Bu nedenle doğru hedef belirlemek motivasyon için oldukça önemlidir. Ancak doğru hedef belirlemekle herhangi bir hedef belirlemek aynı şey değildir.” diye konuşan Psikolog Akaydın şunları söyledi: