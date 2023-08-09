Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı

Dudak uçuklatan aylık kazancını çektiği video ile paylaşan moto kurye sosyal medyada gündem oldu. Açıkladığı ücretin gerçek dışı olduğunu söyleyen meslektaşları ise o moto kuryeye çok sert tepki gösterdi.

Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında bir firmada çalışan motorlu paket servisi elemanları ücretlerine yapılan zammın az olması sebebiyle greve giderek gündeme gelmişti.

Aynı firmanın motorlu paket servisi elemanı bu kez çektiği kazanç videosu ile gündeme geldi. Aylık net kazancının 39 ile 43 bin lira arası olduğunu söylen kurye elemanı, meslektaşlarından sert tepki gördü.

"BU YALANI KAÇ PARA KARŞILIĞINDA SÖYLEDİN?"

Motorlu paket servisi çalışanı çalıştığı firmanın yaptığı yeni zamla birlikte aylık net kazancının 39 ile 43 bin lira arası olduğunu söyledi.

Paket servisi çalışanının maaşından ve zamlardan çok memnun olduğunu söylemesi ise bazı servis elemanlarını kızdırdı.

Videoya "Bu yalanı kaç para karşılığında söyledin, kimsenin eline bu kadar para geçmiyor" gibi tepkiler verildi.

İşte o tepkiler...

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