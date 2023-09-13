Motokurye cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Başkentte, trafikte çıkan tartışmada motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanıklı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

KAYNAK: AA
Motokurye cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrak okunduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı mütalaasında sanık Halil İbrahim Demirci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, sanık Bülent Açıkgöz'ün ise üzerine atılı "kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediğini gösterir her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, İbrahim Demirci'nin tutukluluğunun devamına, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik'te, trafikte yol verme tartışmasında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

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