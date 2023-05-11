Motor ehliyetinde yeni düzenleme. Bakan Soylu açıkladı

Motor kullanımında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de motor sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti.



"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı.” diyen Soylu, şöyle devam etti:



“Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."