21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Motorine zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Motorin grubunda son olarak 21 Mart 2023 tarihi itibarıyla 81 kuruş zam uygulandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:06
Takip Et

Motorine zam geldi

Motorine zam geldi! İşte güncel fiyatlar
+
Aa
-

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda son olarak 21 Mart 2023 tarihinden itibaren 81 kuruş fiyat artışı meydana geldi. 

NTV'nin aktardığı habere göre, bugün yeni bir zam ya da herhangi bir indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor. 

Benzinin litresi ise ortalama 20,54 TL'den satılıyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
3
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
4
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
6
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
7
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Hurmaya yoğun ilgi
﻿Hurmaya yoğun ilgi
﻿Hurmaya yoğun ilgi
﻿Seçim katliamla sonuçlandı: 21 kişi öldü
﻿Seçim katliamla sonuçlandı: 21 kişi öldü
﻿Seçim katliamla sonuçlandı: 21 kişi öldü
﻿Cenk Tosun teklifi reddetti
﻿Cenk Tosun teklifi reddetti
﻿Cenk Tosun teklifi reddetti
﻿Samsun'da otomobil yayaya çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı
﻿Samsun'da otomobil yayaya çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı
﻿Samsun'da otomobil yayaya çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.