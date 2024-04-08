Motoruyla Türkiye'yi gezen kadının, yerlilerle olan samimi sohbeti izleyenleri gülümsetti

Kaynak: Haber Merkezi
Motoruyla Türkiye'yi gezen kadının, yerlilerle olan samimi sohbeti izleyenleri gülümsetti
Motoruyla ülkemizin 81 ilini gezen içerik üreticisi Saliha Özkan'ın, Uzungöl'e doğru giderken yolda gördüğü teyzelerle ettiği samimi sohbet, sosyal medyada beğeni topladı.

İçerik üreticisi Saliha Özkan, motoruyla Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ediyor. Uzungöl'ü görmek için yaylalara doğru yol alan Özkan, yol üzerinde hayvanlarını otlatan 3 teyzeyle samimi bir sohbet yaşadı. İstanbul'dan motorla geldiğini öğrenen teyzelerin şaşkınlığıyla birlikte ortaya eğlenceli bir diyalog çıktı. Bir teyzeyi motoruna bindirip gideceği yere kadar da götüren Özkan'a sosyal medyada büyük beğeni geldi. Kask kamerasına yansıyan bu samimi anlar, yorum yağmuruna tutuldu.

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