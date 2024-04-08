Motoruyla Türkiye'yi gezen kadının, yerlilerle olan samimi sohbeti izleyenleri gülümsetti

İçerik üreticisi Saliha Özkan, motoruyla Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ediyor. Uzungöl'ü görmek için yaylalara doğru yol alan Özkan, yol üzerinde hayvanlarını otlatan 3 teyzeyle samimi bir sohbet yaşadı. İstanbul'dan motorla geldiğini öğrenen teyzelerin şaşkınlığıyla birlikte ortaya eğlenceli bir diyalog çıktı. Bir teyzeyi motoruna bindirip gideceği yere kadar da götüren Özkan'a sosyal medyada büyük beğeni geldi. Kask kamerasına yansıyan bu samimi anlar, yorum yağmuruna tutuldu.