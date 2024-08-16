Motorlu gençler kuşun hayatını kurtardı

Motorcu gençler, sokakta yürümekte zorlanan bir kuşa yaptıkları müdahale ile büyük takdir topladı. Kimsenin ne yapacağını bilemediği bir durumda devreye giren gençler, kuşu ellerine alıp ilgilendiler ve sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştılar.

Kuşun boğazına bir cisim takıldığını fark eden motorcular, hızlıca müdahale ederek cismi çıkardılar. Ardından kuşa su içirip kendine gelmesini sağladılar. Gençlerin bu duyarlı ve örnek davranışı, çevredeki insanlar tarafından alkışlandı ve sosyal medyada paylaşıldı.