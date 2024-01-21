Motorlu saldırganların ortalığı savaş alanına çevirdi. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Motorlu saldırganların ortalığı savaş alanına çevirdi. 2 yaralı
İstanbul Sultangazi’de motorlu 2 saldırgan, caddedeki vatandaşlara rastgele ateş etti. 2 vatandaş ayağından yaralanırken, saldırı anı anbean kameraya yansıdı.

Olay, bugün saat 12.55 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motorlu iki şahıs bilinmeyen bir sebepten ötürü caddede bulunan vatandaşların üzerine rastgele ateş etti.

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Motorlu saldırganların açtığı ateş sonucu 2 vatandaş ayağından yaralandı. Cadde üzerinde park halinde olan bir araca ise 2 mermi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırganların motorlarıyla ateş açtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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