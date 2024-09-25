Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Hatay'da duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosikletteki Mehmet Can İşcan (19) ile Mümin Ramazan Usanmaz (17), yaşamını yitirdi.

Hatay'da duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosikletteki Mehmet Can İşcan (19) ile Mümin Ramazan Usanmaz (17), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Cilvegözü mevkisinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine, kapısından girdi. Kazada alev alıp hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki Mümin Ramazan Usanmaz yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

Motosiklet duvara çarpıp iş yerine girdi: 2 kişi can verdi

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