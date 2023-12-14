Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: DHA
Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Bodrum'da anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir motosiklet çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

12 Aralık akşamı Yeniköy Camisi yakınlarında meydana gelen olayda, Camii önüne park edilen ve anahtarı üzerinde bırakılan 48 BM 788 plakalı beyaz renkli motosiklet, bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi, polisi arayıp, durumu bildirdi.

POLİS EKİPLERİ 50 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin motosiklete binerek uzaklaştığını gördü. Bölgedeki diğer güvenlik kameraları da incelemeye alındı. 50 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis, şüphelilerden birinin İ.E. olduğunu belirledi. İ.E., bu saban polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüyor.

motosiklet-hirsizi-kameradan-belirlenip-yakalandi-8573-dhaphoto1.jpg

motosiklet-hirsizi-kameradan-belirlenip-yakalandi-8573-dhaphoto2.jpg

motosiklet-hirsizi-kameradan-belirlenip-yakalandi-4047-dhaphoto3-2.jpg

Son Haberler
Malatya'da kaçak silah operasyonu Gündem
Malatya'da kaçak silah operasyonu
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna Yemek Tarifleri
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna
Firari FETÖ’cü kadın gizli bölmede yakalandı Gündem
Firari FETÖ’cü kadın gizli bölmede yakalandı
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor Spor
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti Dünya
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu Gündem
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu
Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü Spor
Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü