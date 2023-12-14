Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

12 Aralık akşamı Yeniköy Camisi yakınlarında meydana gelen olayda, Camii önüne park edilen ve anahtarı üzerinde bırakılan 48 BM 788 plakalı beyaz renkli motosiklet, bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi, polisi arayıp, durumu bildirdi.

POLİS EKİPLERİ 50 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin motosiklete binerek uzaklaştığını gördü. Bölgedeki diğer güvenlik kameraları da incelemeye alındı. 50 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis, şüphelilerden birinin İ.E. olduğunu belirledi. İ.E., bu saban polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüyor.