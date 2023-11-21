Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz hafta 2 farklı noktada motosiklet hırsızlığı meydana geldi.

İddiaya göre, bir motosikletli aracını park ederek film izlemek için sinema salonuna girdi. Oradan geçen motosikletli 2 hırsızdan biri, park halindeki aracı çalmak için harekete geçti.

Hırsız kolaylıkla hareket ettirdiği motosiklete binerek suç ortağıyla birlikte oradan uzaklaştı. Sinema filmini izlemesinin ardından motosikletini yerinde bulamayan şahıs, aracın çalındığını anlayarak polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



BAŞKA BİR MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Motosiklet hırsızlığının gerçekleştiği anlardan kısa bir süre sonra yine Bahçelievler bölgesinde bir motosiklet hırsızlığı daha meydana geldi. Aynı şekilde olay yerine gelen hırsızlar, park halindeki başka motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.