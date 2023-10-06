Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı-Ballıhoca yolu üzerinde iddiaya göre; R.B. yönetimindeki motosiklet ile T.A. sevk ve idaresindeki 59 AFJ 920 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.B. yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin adli inceleme başlatıldı.

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