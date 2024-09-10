Motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere düştü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde, Veli K. yönetimindeki motosiklet, Ankara Caddesi'ne dönüş yapan Yunus Emre Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veli K. ve yanındaki yolcu Melihcan B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anında motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yere savrulma anları güvenlik kameralarına yansıdı.