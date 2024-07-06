Motosiklet seyir halindeki taksiye arkadan çarptı

Motosiklet taksiye arkadan çarptı

Kaza, saat 05.05 sıralarında D100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Onur Özcan'ın kullandığı motosiklet, hızlı seyrederken Murat Kara yönetimindeki taksiye arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ

lk müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü ve yolcusunda herhangi bir yaralanma bulunmazken, takside maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.