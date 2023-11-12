Motosiklet sürücü yola fırlayan anne ve bebek arabasına çarptı

Trafikte bir motosiklet sürücüsü birden yola fırlayan bir anne ve bebek arabasına çarptı. Son dakika bebek arabasını fark edip çarpmamak için direksiyonu kırıp yan yatsa da çevredekiler motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi

Motosiklet sürücü yola fırlayan anne ve bebek arabasına çarptı

Trafikte bir motosiklet sürücüsü birden yola fırlayan bir anne ve bebek arabasına çarptı. Son dakika bebek arabasını fark edip çarpmamak için direksiyonu kırıp yan yatsa da çevredekiler motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi

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