Motosiklet sürücüsü bayramı göremedi

Ümraniye’de seyir halindeki motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü önce bariyerlere, arından TIR'a çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü bayramı göremedi

İHA'nın haberine göre, kaza saat 23.30 sularında Şile Otoyolu Tepeüstü mevkii, Şile istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halinde ilerleyen 34 FCC 689 plakalı motosikletin sürücüsü motosikletinin kontrolünü kaybederek önce bariyerlere, ardından önündeki 34 EUS 246 plakalı TIR'a çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken olay yerine gelen sürücünün yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Şile Otoyolu kazanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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